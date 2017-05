Na tarde desta sexta-feira, 5, o Batalhão de Polícia da Radiopatrulha (BPRp) apreendeu um menor, de 14 anos de idade, com maconha, crack e cocaína, na Avenida Rotary, nas proximidades da Grota do Aterro, no bairro do Barro Duro, em Maceió.

Segundo informações policiais, o adolescente portava 11 kg de maconha, 800 gramas de crack e 500 gramas de cocaína.

O adolescente foi conduzido, junto com o material apreendido, para a Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro.

Fonte: CadaMinuto