Confira o ganhador do programa sócio torcedor do Penedense do mês de Abril.17

Nesta sexta-feira, 05, o diretor de marketing do Sport Club Penedense, Walberth Lima, realizou o sorteio dos brindes do programa sócio torcedor do alvirrubro, referente ao mês de Abril de 2017.

O sorteio foi realizado ao vivo no programa jornalístico Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco, comandado pelo radialista Valdi Fernando.

O sorteado foi Joaquim Reis Santana. Ele irá ganhar três brindes: uma chuteira doada pelo jogador penedense Ewerton, que atua no futebol alemão; uma camisa doada pela Loja Rios Moda Jovem e um chaveiro personalizado em MDF com o escudo do Penedense.

O programa sócio torcedor do Sport Club Penedense surgiu com essa nova diretoria e tem o intuito de valorizar o torcedor ribeirinho. Faça parte do nosso quadro de sócios de concorra a brindes mensalmente.

Sport Club Penedense – o mais querido de Alagoas!

por Assessoria