Thiago Silvy marca de pênalti e Confiança é campeão estadual

Confiança é o mais novo campeão sergipano. A última vez tinha sido em 2015, quando foi bicampeão. Em um jogo de muitas faltas, cartões e algumas confusões entre jogadores, o Dragão do Bairro Industrial venceu no detalhe. Soube aproveitar a oportunidade e derrotou o Itabaiana no Etelvino Mendonça pelo placar mínimo. O Tremendão jogava pelo empate, mas aos 27 minutos do segundo tempo, após Alexandre tocar a bola com a mão, Thiago Silvy, que tinha entrado nesta etapa e estava no lance, foi lá e estufou a rede de Genivaldo.

Thiago Silvy mais uma vez foi decisivo. Atacante do Confiança já tinha marcado um gol de pênalti aos 50 do segundo tempo em um clássico contra o Sergipe, que acabou eliminando os rivais da final do estadual. Neste sábado, mais uma vez a estrela do jogador brilhou. Ele entrou no intervalo, participou da jogada do pênalti e converteu. Apesar disso, o herói do título acabou caindo na pilha do adversário, agrediu o atleta tricolor e acabou sendo expulso.

Vale ressaltar que as duas equipes já garantiram vaga na Copa do Brasil e Nordestão do próximo ano pelo fato de estarem na final do estadual. Agora, os times vão focar no Campeonato Brasileiro. O Confiança disputa a Série C a partir do dia 15 de maio em casa. A estreia do Dragão será contra o Salgueiro, às 20h30, na Arena Batistão. Enquanto isso, o Itabaiana terá mais tempo para se preparar, pois só começa a Série D no dia 21 deste mês contra Fluminense de Feira de Santana, às 16 horas, no estádio Etelvino Mendonça.

Fonte: Globoesporte