Diretoria do SINDSPEM presta contas em assembleia

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM realiza nesta quarta-feira, 10 de maio, assembleia para prestar contas e atualizar servidores sobre o andamento da Campanha Salarial 2017. Os atos que comprovam a transparência e o compromisso com o funcionalismo por parte da atual gestão do SINDSPEM acontecem no auditório do sindicato, a partir das 8h30.

Eleito em meados de 2015, o grupo liderado por Ana Flávia Teixeira (Presidente), Luís Dantas (Vice-Presidente) e demais companheiros da chapa fazem a quarta prestação de contas da gestão. A ação inédita na história do SINDSPEM começou com o término do mandato interino (de maio a julho de 2015), com a prestação de contas de citado período. Desde então, a medida de transparência é feita com base em dados semestrais.

Outro item da pauta da assembleia geral do SINDSPEM desta quarta-feira, 10, é referente a Campanha Salarial 2017. Há seis anos sem reajuste real e acumulando perdas causadas pela inflação, os funcionários efetivos da Prefeitura de Penedo ainda não têm resposta do governo municipal sobre as reivindicações formalizadas através do SINDSPEM em 15 de março.

por Fernando Vinicius