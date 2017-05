Governador Renan Filho lança em Penedo o programa Força Tarefa de Segurança

Ao lado do prefeito Marcius Beltrão (PDT), o governador Renan Filho (PMDB) lançou na Praça Barão de Penedo, Centro Histórico do município, o programa Força Tarefa de Segurança. A ação que inicia já a partir desta terça-feira, 09, busca reforçar o policiamento ostensivo na região de atuação do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Penedo e responsável pela região Sul de Alagoas.

Para o trabalho ostensivo na região, serão disponibilizadas diariamente três novas viaturas modelo Chevrolet S-10. Além de um novo sistema de rádio comunicação, agora totalmente digital e com maior alcance.

“Se tem uma região com muitos benefícios, no tocante à reestruturação da Segurança Pública é essa aqui. Uma nova sede do Corpo de Bombeiros está sendo concluída, um novo Batalhão sendo erguido. E agora, novas viaturas e um novo sistema rádio sendo entregue. Em nome das forças, agradeço ao governador Renan Filho o trabalho de valorização da Segurança Pública. Hoje é mais um dia muito significativo, somado a redução dos índices negativos na capital e no estado. Essa redução foi em seu governo, um gestor sério e que pensa no povo”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, o coronel Lima Júnior.

Para o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, esse fortalecimento da segurança é mais um passo para transformar Penedo e região em um grande polo turístico. “Hoje o Governo do Estado traz mais melhorias para nossa região. São vários benefícios, que buscam o crescimento na área do turismo. Em breve, mais três obras grandes sairão do papel, buscando tão somente o nosso desenvolvimento. Penedo está sendo vista com bons olhos, o que nunca houve em outras administrações. Vamos transformar Penedo e a nossa região em um grande polo turístico, a estrutura e os equipamentos estão sendo concluídos. Obrigado Renan Filho e parabéns, Penedo”, comemorou.

Protagonismo

Penedo possui várias obras em andamento, parceria com Estado e União. O governador Renan Filho em seu discurso destacou que o protagonismo de Penedo está sendo resgatado, diante dos projetos e, em breve, com mais três obras para o fortalecimento da região Sul. “O nosso governo valoriza as polícias. São vários avanços para o melhor. Estamos avançando com as novas tecnologias e novas viaturas. Penedo também está sendo beneficiada com a construção de um novo Batalhão da PM. Um local digno para os militares e para o povo. Estamos tratando a Segurança Pública com respeito e investimentos”, disse.

Ainda em sua fala, o chefe do Executivo estadual garantiu que até o final do ano, a licitação da ponte entre Penedo e Neópolis será lançada, em paralelo, a recuperação da rodovia entre Penedo e São Sebastião AL-110. “A cidade é turística, por isso estamos investindo e resgatando. Estamos concluindo os trâmites para lançar a licitação da ponte entre Penedo e Neópolis. Na próxima sexta, 12, estarei de volta à região para lançar a obra de recuperação da rodovia – Trevo da Alagoinha, Igreja Nova e BR-101. Logo que concluirmos, vamos recuperar a AL-110, entre Penedo e São Sebastião. São projetos de interligação e fortalecimento. Penedo está recuperando seu protagonismo de cidade histórica e de destaque em Alagoas”, concluiu o governador de Alagoas, Renan Filho.

Força-Tarefa

O programa prevê a participação dos policiais durante o período de folga, com a remuneração diária de R$ 120, caso aceitem o recrutado.

por Roberto Miranda