Edital dos concursos da PM e Corpos de Bombeiros será lançado até o final de maio

O governador Renan Filho anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (10), durante transmissão ao vivo (live) em suas redes sociais no Facebook e Instagram, que até o final de maio deste ano lançará o edital para realização do concurso público destinado ao provimento de mil vagas na Polícia Militar (PM) e 150 no Corpo de Bombeiros Militar (CB).

Ao lado do secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Santos, o governador revelou que o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), órgão que integra a Fundação Universidade de Brasília (DF), será a instituição responsável pela elaboração dos certames.

As provas serão aplicadas em dias distintos para a PM e Corpo de Bombeiros e com uma semana de intervalo entre os dois, para dar oportunidade a quem deseja se submeter às duas seleções. A idade máxima para os inscritos será de 30 anos.

“Estamos trabalhando duro para, ainda no mês de maio, divulgar o edital para o concurso público. Hoje (quarta-feira) sai da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Planejamento a autorização para a liberação do edital. Depois disso, caberá à Secretaria de Planejamento cuidar do edital, em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente possa publicá-lo”, revelou o governador.

O secretário de Planejamento, Fabrício Santos, esclareceu que a necessidade de lançar o edital até o final de maio – “ou um pouquinho mais adiante” – é para garantir segurança jurídica à realização do certame e evitar contratempos.

“Estamos debruçados há algum tempo nessa questão, discutindo com a equipe técnica, inclusive com a própria Procuradoria, para termos toda a segurança jurídica de que, ao lançarmos o edital, a gente consiga cumprir todo o cronograma nesse segundo semestre”, afirmou Fabrício Santos.

Ele revelou que vai a Brasília nesta quinta-feira (11) e que as tratativas com o Cespe estão bem encaminhadas, mas que ainda depende de um entendimento por parte da Procuradoria-Geral do Estado no que diz respeito à contratação.

“Vamos, sem dúvidas, ter um concurso em Alagoas que selecione quem estuda, quem se prepara, para que tenhamos uma Polícia Militar e um Corpo de Bombeiros cada vez melhores para atender ao cidadão. Esse é um compromisso nosso”, enfatizou Renan Filho.

Novo momento

Durante a transmissão, o governador adiantou que lançará, em breve, editar do concurso para a Educação, voltado ao preenchimento de vagas destinadas às escolas em tempo integral.

“Alagoas vive um momento diferente de outros estados do Brasil. Enquanto pelo País afora muitos estados sequer conseguem pagar a folha dos seus servidores, aqui em Alagoas a gente está com o Governo em dia, com a cabeça erguida e enfrentando a crise com dedicação e trabalho. Isso é importante porque dá, sobretudo, segurança ao cidadão alagoano”, destacou Renan Filho.

Ele recordou que, quando candidato ao Governo do Estado, garantiu que priorizaria a Segurança Pública, a Saúde, a Educação e a Infraestrutura, com o objetivo de promover o desenvolvimento do Estado.

“Ao lançar, primeiro, os concursos para a Educação e a Segurança Público, eu sigo fazendo o que tenho feito desde o primeiro momento que assumi o Governo. Você se lembra: nós contratamos policiais militares por concurso, chamamos 800 da reserva técnica, chamamos a reserva do CFO [Curso de Formação de Oficiais], e, em breve, vamos chamar a parte final dessa reserva; chamamos professores para a Uneal, para a Uncisal; chamamos médicos, enfermeiros, também por concurso, para reabrir a Maternidade Santa Mônica, de maneira que esses atos todos têm construído condições para que Alagoas possa avançar”, finalizou.

