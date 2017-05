Servidores do Detran paralisam atividades por 48 horas a partir desta quinta (11)

Os servidores lotados no Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas irão paralisar as atividades nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12). Eles se organizam para uma nova assembleia a ser realizada na próxima segunda-feira (15) onde irão decidir o futuro da categoria, e, se irão deflagrar greve.

A paralisação de 48 horas foi deliberada após uma assembleia da categoria que foi realizada nesta terça-feira, 09, e, segundo Luciano Mateus, presidente do sindicato, após os sindicalistas não obter uma resposta “satisfatória” do gestor da pasta da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio.

De acordo com o sindicalista, o gestor da Seplag destacou que não há possibilidade do cumprimento do acordo firmado com o governador Renan Filho no ano passado. “Estamos realizando essa paralisação para pressionar o governador. Para dizer para ele que o Detran precisa de atenção e que ele cumpra com os seus compromissos que foi de que em 2017 receberíamos uma atenção especial”, destacou.

Ainda segundo Mateus, o número de terceirizados no Detran é bem maior do que o de servidores e que a carência chega a 250 servidores. “O governador vem anunciando concurso para Educação, Polícia e Bombeiros, mas se esquece de cumprir o acordo firmado que era realizar primeiro o concurso do Detran, mas prefere deixar a gente de lado. Não queremos dizer que as demais pastas não são importantes, são sim, mas ele tem que se lembra do órgão que mais da dinheiro para o Estado”, ressaltou.

Além do concurso público para o preenchimento de 250 vagas em vários cargos, eles reivindicam a construção de três novos Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito), nos municípios de Matriz do Camaragibe, Santana do Ipanema e Girau do Ponciano; a entrega de Vale-refeição; o pagamento de hora extra; e, a reposição Inflacionária de 19,2%.

Paralisação

Com a paralisação que se inicia nesta quinta (11) e se estende durante a sexta-feira (12), o Detran não terá atendimento ao público. Segundo Luciano Mateus, presidente do sindicato da categoria, caso a categoria deflagre greve na próxima segunda-feira (15), o sindicato irá enviar um comunicado para a diretoria do Detran solicitando informações sobre quais os departamento importantes do órgão para assim delimitar o funcionamento dos 30% determinado por lei.

Nota da Seplag

O Governo de Alagoas tem procurado resolver todos os pleitos do Sindicato dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Sinsdal) respeitando as possibilidades financeiras do Estado.

Desde o início da atual gestão, as tratativas acerca de questões que envolvem as atividades funcionais do Sinsdal vêm sendo discutidas, de forma transparente, com a categoria.

Apesar do cenário econômico pelo qual o País se encontra atualmente, é importante ressaltar que Alagoas tem se destacado no cumprimento de suas responsabilidades junto ao funcionalismo público. A Mesa Permanente de Negocião continua aberta para que o Estado busque melhorias junto aos servidores públicos alagoanos.

Fonte: AL24horas