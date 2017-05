Eletrobras participa de Plano Interinstitucional para o período chuvoso

A Eletrobras Distribuição Alagoas participou, nesta quinta-feira (11), do lançamento do planejamento preventivo de desastres com chuvas no Estado para o ano de 2017. A Empresa se junta no Plano de Acionamento Interinstitucional aos órgãos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Instituto do Meio Ambiente (IMA), Agência Nacional de Águas (ANA), entre outros.

O período potencial de fortes chuvas inicia-se em abril e se estende até agosto no que os meteorologistas chamam de “quadra chuvosa”. Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, o major Moisés Pereira de Melo, o objetivo é minimizar os riscos, visto que Alagoas passa por um período de estiagem de seis anos; e é comum que após longos períodos de estiagem, ocorram longos períodos chuvosos, ocasionando possíveis acidentes.

A Eletrobras dispõe de vários polos em cidades como União dos Palmares, Rio Largo, Arapiraca e Matriz de Camaragibe, próximas a rios, que correm risco de transbordar. Em casos de enchentes, a Distribuidora dispõe de estrutura adequada para atuar no reparo da rede elétrica, com veículos e equipamentos apropriados em caso de acidentes de grande proporção.

De acordo com Raimundo Azevedo, técnico da Eletrobras presente no lançamento do Plano que é coordenado pelo Governo do Estado, a Distribuidora tem ainda à disposição equipes suficientes para a execução de atividades em campo, preparadas para agir de acordo com a necessidade de cada ocorrência nas possíveis localidades afetadas.

Fonte: Assessoria