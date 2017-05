Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, recebe membros do Ministério Público do Estado

Na final da tarde desta quarta-feira, 10, o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, recebeu no Gabinete da Prefeitura, uma comissão formada por membros do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL). Neste encontro foi discutida a cessão de uma área ao órgão ministerial. Além da renovação do convênio de servidores.

Atualmente, a sede das Promotorias de Penedo funciona na Avenida Floriano Peixoto e o encontro tratou da construção de uma nova sede, que deve ocorrer no Aterro da Lagoa do Oiteiro, espaço que será dotado para 10 promotorias.

“O Ministério Público busca uma área para construir uma nova sede para abrigar as Promotorias de Penedo. E o Município está pronto para ajudar na escolha da área. Propusemos a doação no Aterro da Lagoa, no espaço que eles escolherem, até pela existência do Fórum de Penedo e das futuras construções do Fórum Barão de Penedo (Varas do Trabalho) e o INSS. Foi um encontro muito proveitoso, onde a administração se prontificou em ajudar o Ministério Público em seus pleitos”, explicou Marcius Beltrão.

Outro ponto discutido entre o prefeito e a comissão do MPE, foi a renovação do convênio para a cessão de servidores do Município ao Órgão Ministerial. Renovação que deve ser atendida nos próximos dias.

Participaram do encontro com o chefe do Executivo, os promotores de Justiça, Sitael Jones Lima, Eládio Pacheco Estrela, Flávio Gomes da Costa, o procurador de Justiça, Márcio Roberto Tenório e o procurador geral do Município, Francisco Souza Guerra. Além dos secretários Marcos Beltrão e Pedro Soares, respectivamente Gestão Pública e Finanças e, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

por Roberto Miranda