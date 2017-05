Servidores e Conselho Fiscal aprovam prestação de contas do SINDSPEM

Servidores da Prefeitura de Penedo aprovaram a prestação de contas realizada pela diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM) durante assembleia realizada nesta quarta-feira, 10 de maio. As receitas e despesas referentes ao segundo semestre de 2016 já haviam sido analisadas pelo Conselho Fiscal do sindicato, colegiado que também aprovou o trabalho inédito na história do SINDSPEM.

A prestação de contas pela diretoria é feita com regularidade e ocorreu pela quarta vez, prova da transparência na atual gestão da entidade que representa, de fato e de direito, o funcionalismo municipal penedense. “Todos os documentos apresentados nesta assembleia estão disponíveis aos associados do SINDSPEM para consulta e fotocópia. Também iremos afixar este resumo em nosso mural”, informou a Presidente Ana Flávia Teixeira.

Sobre o débito relacionado ao convênio popularmente conhecido como ‘cartão Sindspem’, Ana Flávia declarou que a retenção da contribuição sindical recolhida em 2016 pelo governo (imposto anual referente a um dia de trabalho de todos os funcionários da prefeitura, efetivos ou não) impede a redução da dívida com os conveniados, todos comerciantes ou prestadores de serviço de Penedo.

Além disso, cento e vinte e seis mil reais estão deixando de ser pagos aos conveniados porque a prefeitura não efetua o desconto que o próprio governo solicitou ao sindicato sobre o débito individualizado e parcelado de cada servidor, levantamento feito pelo SINDSPEM e devidamente autorizado por cada trabalhador, conforme estabelecido pela administração que deixa de cumprir com sua parte no acordo.

Já em relação à Campanha Salarial 2017, a diretoria do SINDSPEM aguarda audiência com o Prefeito Március Beltrão para tratar da pauta protocolada em seu gabinete em 17 de março. O gestor apenas orientou seu secretariado a receber dirigentes do sindicato, reuniões setorizadas que até esta quarta-feira, 10, ocorreu apenas com o Secretário de Saúde Pedro Madeiro.

por Fernando Vinícius