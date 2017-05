Ufal oferta 43 vagas de docente para programas com cota para servidores e negros

Apoio à qualificação dos servidores da Ufal e fomento à inclusão de estudantes afrodescendentes em programas de pós-graduação. Estes são objetivos da portaria publicada pela reitora Valéria Correia, que autoriza a distribuição de 43 vagas de professor visitante aos programas stricto sensu da Universidade.

Para solicitar o credenciamento, os programas devem encaminhar uma proposta de adesão aos termos da Portaria nº 685. Entre as exigências está um plano de atividades do professor visitante, com justificativa, objetivos, metas e possíveis articulações com grupos de pesquisa. Cada programa pode pleitear uma vaga pelo período de um ano, renovável por mais três, totalizando o prazo de quatro anos.

Os programas contemplados deverão ofertar, pelo menos, 20% das vagas adicionais em regime de cota de contrapartida. Metade delas será destinada para servidores da Ufal e a outra parte para candidatos egressos da rede pública que se autodeclaram negros, pardos ou indígenas.

“Os programas têm que ter o compromisso com a formação de servidores e a cota étnico-racial. São duas questões muito importantes porque são politicas indutivas da nossa Gestão”, destacou a reitora. “Importante destacar que o que hoje se efetiva é consequência da pauta local do movimento docente em 2012 que registra as demandas dos movimentos docente, técnico e estudante”, acrescentou Valéria.

Ficam dispensados desta contrapartida os programas que já ofertam a cota para esses grupos. A portaria considera a necessidade de complementar as ações do Programa de Desenvolvimento de Pessoal (Prodep/Ufal) e o atual quadro de qualificação dos servidores que demanda formação em níveis de mestrado e doutorado.

De acordo com o documento, são aproximadamente 460 docentes apenas com mestrado e 120 sem o título de mestre. Já entre os servidores técnicos, apenas 130 têm pós-graduação stricto sensu. Outro aspecto que a portaria considera é a Convenção Internacional adotada no Brasil sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial.

Sobre as vagas

As 43 vagas de docente visitante, que serão distribuídas nos programas de pós-graduação, integram o Banco de Professores Equivalentes da Ufal. De acordo com o Decreto nº 7.485, a referência para cada um é o terceiro grau, classe adjunto, nível 1, com regime de trabalho de quarenta horas semanais e titulação equivalente a doutor.

Fonte: Ascom / Ufal