Prefeitura de Penedo divulga despacho final sobre sindicância nos cadastros do Velho Chico II

Após análise no cadastro dos inscritos do Programa Minha Casa Minha Vida, para o Conjunto Velho Chico II, a Comissão de Sindicância divulga nesta sexta-feira, 12, o resultado final. Considerando as denúncias e casos de impugnação, o resultado final do processo prioriza 308 candidatos. Destes, 150 automaticamente estão contemplados por atenderem três ou mais critérios do programa habitacional do Governo Federal. Os outros 157 candidatos participarão do sorteio público.

Todos os 308 candidatos que constam na lista devem comparecer na próxima segunda-feira, 15, às 14h, na quadra de esportes do Colégio Estadual Comendador José da Silva Peixoto. Neste mesmo dia, também será realizado o sorteio de localização de quadra para todos os contemplados. É importante que os candidatos levem seus documentos.

Lembrando, que os candidatos selecionados atentem para os deveres que lhe são impostos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida: Não ocupação do imóvel, em caráter imediato; destinação do imóvel que não para residência do beneficiário e de sua família; transferência ou cessão a terceiros, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações do contrato e abandono do imóvel.

O descumprimento de qualquer desses deveres implica na rescisão de pleno direito do contrato e na perda de todos os valores pagos, sem prejuízo de apuração de eventual responsabilidade criminal.

Clique e baixe o despacho final sobre a sindicância nos cadastros do Velho Chico II

por Roberto Miranda