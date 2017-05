Sargento da reserva dos Bombeiros morre em acidente na BR-104

Um sargento da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas morreu na noite deste sábado, 13, após se envolver em um grave acidente na BR-104, na cidade de Murici, na Zona da Mata alagoana. O acidente envolveu quatro veículos de passeio e ocorreu em uma lombada eletrônica.

Oito pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado, em Maceió. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Informações repassadas à imprensa dão conta que o sargento Marco Antônio estava em um dos veículos envolvido no acidente e, não resistindo aos ferimentos, entrou em óbito no local, antes do socorro.

As características e modelos dos veículos não foram informados à imprensa. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para os devidos procedimentos.

Participaram do socorro e resgate das vítimas uma viatura auto bomba e uma auto resgate do Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas presas às ferragens e quatro viaturas do Samu. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

