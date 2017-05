Caçamba atropela e mata condutor de motocicleta no trevo da AL 115

Um homem de 40 anos foi atropelado por uma caçamba, na manhã desta segunda-feira (15), no trevo da AL-115, em Arapiraca.

De acordo com militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o veículo, de placa PFP-8997, colidiu com a motocicleta utilizado pela vítima – identificada apenas como ‘Neguinho do Lava Jato’. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

O corpo da vítima ficou no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente devem agora ser investigadas.

Fonte: AL24horas