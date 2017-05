De volta à Série C, CSA passa por cima do ASA no clássico da 1ª rodada

O CSA teve estreantes no clássico deste domingo. O técnico Ney da Matta chegou terça-feira, manteve a base montada por Canindé e escalou o time com apenas uma novidade. O atacante Michel, ex-Brusque, começou o jogo com o ASA e deixou o dele. Marcos Antônio e Vanger também marcaram, e o Azulão voltou à Série C com uma goleada por 3 a 0, no Rei Pelé. Sobrou em campo.

Sábado, os times alagoanos voltam a jogar pela Série C, às 16h. O CSA enfrenta o Sampaio Corrêa, fora de casa, e o ASA recebe o Remo em Arapiraca.

A goleada colocou os times alagoanos em situação oposta na clássicação da Série C. CSA lidera o Grupo A, com três pontos, e Alvinegro começa o Brasileiro na lanterna.

O ASA teve um jogador expulso no finalzinho do jogo. Leanderson parou um ataque do CSA, tinha amarelo e foi expulso. Desfalca o Alvinegro no jogo de sábado contra o Remo.

Marcos Antônio entrou na equipe em cima da hora. Didira tomou um remédio e, por precaução, a comissão técnica do CSA tirou o meia da partida. E o meio-campista fez uma boa apresentação, foi o nome do jogo. Marcou muito e ainda acertou um belo chute para abrir o placar.

Fonte: globoesporte