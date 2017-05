FPI do São Francisco encontra irregularidades em hospital de Arapiraca

Durante mais uma ação da 7ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (FPI do São Francisco), nesta segunda-feira (15), foram encontradas irregularidades no Hospital Regional de Arapiraca (Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho).

Entre os problemas estão a falta de licença ambiental, segregação irregular de resíduos de saúde (resíduos contaminados junto a lixo comum) e ausência de estação de tratamento de efluentes. Estes são lançados em fossas sépticas e também na rede de esgoto coletora do município.

Foram observados também a falta de responsável técnico pela recarga dos extintores de incêndio, bem como a ausência de responsável técnico da empresa coletora dos resíduos de saúde.

A fiscalização também encontrou algumas inconformidades como mobílias oxidadas, falta de tela em portas e janelas e ausência de manutenção adequada em algumas seções.

A força-tarefa lavrou autos de infração pelo fato do hospital não possuir licença ambiental, mistura de lixo hospitalar com lixo comum e lançamento irregular de efluentes. As multas chegam a aproximadamente R$ 23 mil.

“Agora os representantes do hospital devem comparecer à sede do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas para se defender. Lá os técnicos darão o prazo para a regularização”, explicou o coordenador da Equipe de Centros de Saúde da FPI.

“O lançamento de efluentes dessa natureza contamina o solo, infiltra-o e chega a atingir o lençól freático, além de ocorrer também a contaminação do ar com a evaporação dos produtos. Um agravante ainda maior é o risco de contaminação por doenças das pessoas e dos animais que vivem nessas áreas”, afirmou um analista ambiental do IBAMA.

Fonte: Ascom / MPE-AL