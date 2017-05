Secretaria da Educação de Alagoas abre vagas para professores temporários

A Secretaria da Educação de Alagoas (Seduc) abriu nesta segunda-feira (15) mais um edital de processo seletivo para contratação de professores temporários para atuar na rede pública em municípios do estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 deste mês, no site da secretaria.

As vagas são para auxiliar de sala, professor monitor do 1º ao 5º ano, professor monitor de inglês, português, matemática do 6º ao 9º ano, professor monitor de biologia e física do ensino médio, professor monitor de história, arte, educação física, geografia e ensino religioso do 6º ao 9º ano e ensino médio, e professor monitor de sociologia, filosofia e química do ensino médio.

Segundo a publicação, a jornada de trabalho dos candidatos contratados será de no mínimo 20 horas semanais ao mês que equivale ao salário de R$ 1.149,40, podendo ser ampliadas para 40 horas ao mês totalizando R$ 2.298,80 ou 60 horas semanais ao mês, equivalente à remuneração de R$ 3.448,20.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo a Seduc, não há um total de vagas definido, pois esse quadro pode mudar de acordo com a necessidade.

O processo seletivo simplificado será realizado em uma única etapa, constituída de análise de títulos e experiência profissional, sendo de caráter eliminatório e classificatório. O resultado final será divulgado até o dia 30 de maio.

Fonte: G1/AL