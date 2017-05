Servidores do Detran encerram paralisação e retornam ao trabalho amanhã (16)

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran) decidiram em assembleia realizada nesta segunda-feira, 15, que irão retornar ao trabalho a partir de amanhã, 16, mas não descartaram a possibilidade de deflagração de greve geral. A categoria havia paralisado as atividades por dois dias na semana passada.

Os 170 servidores que participaram da assembleia acharam por bem voltar às atividades e esperar o resultado da reunião de negociação com o governo, agendada para a próxima quarta-feira, 24, em local e horário a serem definidos, para só então decidirem se deflagrarão greve geral, ou não. Enquanto isso, continuam as negociações a respeito das reivindicações.

Até o momento estão confirmados para participar do encontro representantes do Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinsdal), o diretor-presidente do órgão, Antonio Carlos Melro e o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques.

O diretor sindical do Sinsdal, Clayberson Ferraz Torres, reforçou que a categoria busca o cumprimento do acordo firmado com o governador Renan Filho no ano passado e atendimento à várias reivindicações da classe, mas que em momento nenhum deseja prejudicar a sociedade alagoana.

Reivindicações

Um dos principais pleitos é a abertura de concurso público para o preenchimento de 250 vagas em vários cargos. Além disso estão sendo reivindicadas a construção de três novos Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito), nos municípios de Matriz do Camaragibe, Santana do Ipanema e Girau do Ponciano; a entrega de Vale-refeição; o pagamento de hora extra; e, a reposição Inflacionária de 19,2%.

Caso decidam pela greve geral, a classe garante que os principais setores do órgão continuarão a funcionar respeitando os 30% determinado por lei.

