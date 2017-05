Prefeitura de Penedo cumpre mais uma etapa para a entrega do Conjunto Velho Chico II

Mãe de quatro filhos, 06, 09, 15 e 18 anos, separada, responsável pelo sustento do lar e morando de aluguel desde o nascimento do primogênito. Ana Lúcia Santos, 36 anos. Profissão: cuidadora de idosos. Ela teve seu maior sonho realizado ao lado de outros 244 penedenses, sair do aluguel direto para a casa própria.

Na tarde desta segunda-feira, 15, a Prefeitura de Penedo, através da Comissão de Sindicância, cumpriu a penúltima etapa para a entrega definitiva das 245 residências do Conjunto Velho Chico II, localizado do Bairro Raimundo Marinho. Mais um residencial conquistado pelo prefeito de Penedo, Marcius Beltrão e construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

Nesta etapa, 150 inscritos foram contemplados automaticamente, e os outros 157, participaram de um sorteio público. Prestar a completar 37 anos, Ana Lúcia, por atender quatro critérios do estabelecidos pelo Ministério das Cidades, automaticamente teve seu sonho realizado.

“Desde o meu primeiro filho que moro de aluguel. Ser contemplada com a casa própria foi uma das coisas mais importantes da minha vida, depois dos meus filhos. É um grande sonho sair do aluguel, e passar para a minha casa. Agradeço ao prefeito Marcius por lutar pela realização deste sonho”, disse emocionada a futura morada da casa de Número 02, Quadra J03.

A última etapa para entregar definitivamente o Conjunto Velho Chico II será a assinatura dos contratos, com passagem das chaves. O que deve ocorrer no próprio residencial, nos próximos dias.

“Quero parabenizar todos os beneficiados no empreendimento Velho Chico II, que finalmente vai ter seu sonho realizado, em morar com sua família. Isso é elevar a autoestima da nossa gente. Esse grande programa que lançamos há cerca de 10 anos é uma das maiores realidades que existe no município de Penedo. Nos próximos dias vamos fazer uma grande festa no conjunto para entregar as chaves e quero lotar o local com muita gente feliz. Sucesso para todos nesta nova fase e que este sonho possa trazer muita alegria para a vida de todos”, encerrou o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

por Roberto Miranda