Dois corpos são encontrados em fazenda em Atalaia

Dois corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira, 17, na Fazenda São Pedro na cidade de Atalaia, na zona rural de Alagoas.

De acordo com o tenente Vicente, da supervisão da 4ª CIA da Polícia Militar de Atalaia, os corpos são do sexo masculino e que foram alvejados com disparos de arma de fogo. Eles estavam distantes um do outro cerca de 100 metros.

As identidades das vítimas e as motivações do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais. O crime, supostamente, será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Equipes do Instituto de Criminalísticas e Instituto Médico Legal estão se deslocando para a cidade para os devidos procedimentos.

