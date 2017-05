Corpo de Bombeiros encerra buscas por adolescente na Praia do Peba

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou na tarde desta quinta-feira, 18, que encerrou oficialmente as buscas pelo corpo do adolescente, Ryan Dias Santos, 13 anos, que desapareceu na Praia do Peba, em Piaçabuçu, no último domingo, 14.

O tenente-coronel Ricardo Cruz informou à imprensa que o corpo de bombeiros não tem mais meios, nem pessoal suficiente para dar prosseguimento às buscas, já que, dessa maneira, acaba desguarnecendo outras ocorrências. O porta voz lamentou a falta de sucesso nas expedições e enfatizou que o CBM fez tudo o que pôde, inclusive, solicitando ajuda de outras instituições.

As buscas se iniciaram no dia do desaparecimento com participação das equipes de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros, apoio do helicóptero da Segurança Pública, e com a ajuda da Marinha. A região onde o garoto desapareceu é de foz e desagua no mar. Cruz disse ainda que se qualquer nova informação surgir o Corpo de Bombeiros voltará a agir no caso.

Ryan Dias residia no Conjunto Cidade do Povo, no bairro Raimundo Marinho, parte alta de Penedo. No dia em que desapareceu no Rio ele estava brincando na água com alguns familiares e amigos.

