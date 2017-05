CRB divulga preços dos ingressos para o jogo contra o Santa Cruz pela Série B

Antes mesmo da disputada da segunda rodada da Série B, diante do Luverdense, no próximo sábado (20), a direção do CRB já divulgou os valores dos ingressos para o confronto da terceira rodada da Segundona, contra o Santa Cruz, na próxima terça-feira (23), às 19h15, no Estádio Rei Pelé. Os bilhetes começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (18).

De acordo com a assessoria do clube, os valores dos ingressos são R$ 20 para a arquibancada baixa, R$ 30 para a arquibancada alta e R$ 100 para as cadeiras especiais.

São vários pontos de venda espalhados pela cidade: Arena das Torcidas, no Shopping Farol, na Jatiúca e na Serraria; Loja Poly Sport, no Centro; Maceió Shopping e Pátio Maceió; Bar do Carlão, no Trapiche; Loja Grande Torcedor, no Sam’s Club e na Confraria do Rei, no Santo Eduardo.

O confronto, que inicialmente estava marcado para acontecer às 21h30, teve o horário alterado a pedido da TV que transmitirá a partida. Antes desse confronto, o Galo viaja para o Mato Grosso para enfrentar o Luverdense em partida que será transmitida em tempo real pela Gazetaweb.

Neto Baiano vetado

Acometido de uma forte gripe, que o deixa sem treinar nos últimos três dias, o atacante Neto Baiano, autor do gol da vitória contra o Ceará, está vetado para a partida contra o Luverdense.

Agora o treinador Léo Condé trabalha para encontrar o substituto. Mailson e Emaxwell disputam a vaga deixada por Neto Baiano.

A delegação regatiana embarca para Cuiabá ao meio-dia desta sexta-feira. O jogo contra o Luverdense é às 16h30 deste sábado, na Arena Pantanal.



