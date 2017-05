Projeto social esportivo ajuda crianças a mudar de vida em Penedo

Um projeto social, realizado através de atividades esportiva e educativa, fundado há cinco anos vem tirando jovens e crianças do mundo da criminalidade e das drogas em Penedo. O projeto tem suas raízes no bairro Castro Alves, mas tem jovens de todos os cantos da cidade.

Além de palestras educativas, as crianças e jovens participam de prática esportiva todos os finais de semana. O diretor desse projeto é Gildo, que há anos labuta no meio esportivo de Penedo, excepcionalmente com o futebol amador.

Com esse projeto Gildo busca conscientizar as crianças e os jovens que existe um mundo melhor longe da criminalidade e das drogas, e que o esporte em conjunto com a Educação é a solução para dias melhores.

“É gratificante pra gente ouvir relatos de crianças que estão tendo um comportamento melhor após nosso projeto, isso mostra que o nosso trabalho está surtindo efeito”, disse Gildo.

O projeto tem a parceria do vereador, Fagner Matias, do coordenador da Liga de Desporto Esportivo de Penedo, Farley Matias, e do jornalista Roberto Miranda.

Para quem quiser ajudar esse projeto social é só entrar em contato pelo telefone: 9 9963-8133.

por Redação