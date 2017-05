2º Batalhão apreende menor com drogas em União dos Palmares

Nessa sexta-feira (19), as equipes do Pelotão de Operações Policiais Especiais (Pelopes) e do Oficial de Operações, ambas pertencentes do 2ºBPM, flagraram um menor infrator com drogas no bairro Alto do Cruzeiro, em União dos Palmares.

Os policiais militares se deslocaram até a Rua da Palha para averiguar uma denúncia, feita ao Copom da Unidade Operacional, relatando que na região estaria ocorrendo tráfico de drogas.

No local, um menor de 16 anos foi apreendido em poder de 78 bombinhas de maconha prontas para comercialização. Ele foi conduzido à Delegacia Regional do município para as providências que o caso requer.

Fonte: PMAL