Comissão da OAB diz ver indício de que Temer praticou crime de responsabilidade

Uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criada para analisar as denúncias contra o presidente Michel Temer apresentou neste sábado (20) parecer em que aponta haver indício preliminar de “suposta prática de crime de responsabilidade” por parte do peemedebista.

O documento ainda será analisado e votado pelo plenário do Conselho Federal da OAB, instância máxima da instituição, para que tome uma posição sobre o ocorrido.

Temer é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizado pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, para ele seja investigado por corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.

A comissão, integrada por cinco conselheiros, foi formada logo após virem à tona os áudios e o teor da delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa JBS, à Procuradoria-Geral da República.

“A comissão entende que, pelas condutas supostamente praticadas pelo presidente da República do Brasil e investigadas perante inquérito no Supremo Tribunal Federal, é possível afirmar que essas condutas atentem contra o artigo 85 da Constituição Federal e podem, sim, constituir e dar ensejo a um pedido de abertura de um processo de impeachment”, concluiu a comissão em parecer lido por um dos conselheiros que integrou o colegiado, Flávio Pansieri.

Temer questiona audio

A defesa do presidente Michel Temer protocolou por volta das 16h deste sábado (20) petição no Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede a suspensão do inquérito que o investiga por suspeita de corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.

Mais cedo neste sábado, em pronunciamento no Palácio do Planalto, Temer havia afirmado que pediria a suspensão do inquérito após reportagem da “Folha de S. Paulo” informar, com base na oponião de peritos ouvidos pelo jornal, que houve edição no audio da conversa entre ele e o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista.

Na conversa que gravou com Temer, Joesley Batista relata uma sequência de crimes que vão de obstrução à Justiça, suborno de procuradores e compra de informações privilegiadas. A gravação mostra até tentativa de ter influência em órgãos que regulam e fiscalizam as atividades do grupo empresarial (ouça abaixo).

Ao longo do encontro, Temer ouviu tudo e não condenou os relatos de crimes do empresário em nenhum momento.

“Me parece que houve a comunicação pelo interlocutor da ocorrência de ao menos um tipo penal certo, que é o crime de violação do sigilo funcional [por parte do procurador]”, diz trecho do parecer. Na avaliação da comissão, a declaração demandaria “uma ação imediata de comunicação desses fatos às autoridades competentes”, afirmou Pansieri.

O conselheiro informou ainda que a comissão sequer analisou o fundamento jurídico sobre trecho do áudio em que o delator afirma que Temer estaria dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

“O presidente não concorda em momento algum em dar aval para pagamento ou não [a Eduardo Cunha]”, explicou o conselheiro Flávio Pansieri.

Defesa de Temer

O parecer da comissão será submetido ao crivo dos 81 membros do Conselho Federal da OAB, sendo três conselheiros para cada estado e o Distrito Federal.

A reunião do colegiado foi acompanhada pelo advogado Gustavo Guedes, que defende Temer, e pelo deputado federal e advogado Carlos Marun (PMDB-MS), um dos aliados mais fiéis do presidente.

Ao falar em defesa de Temer, Guedes criticou o fato de a OAB fazer a análise do mérito de algo que ainda está sob investigação no Supremo.

“Em quatro dias [da revelação dos áudios de Joesley Batista], estamos avaliando já o mérito. (…) O conselheiro, em menos de 24 horas, produziu um parecer. Não há condição alguma de produzir defesa”, criticou Guedes.

Pedidos de impeachment

O Conselho Federal da OAB é a instância de deliberação que decidiu favoravelmente ao impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff.

A OAB também foi instada a se manifestar, na época, sobre pedidos de impeachment dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, mas entendeu que não era o caso.

Fonte: G1