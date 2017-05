Jogando fora de casa, CSA bate o Sampaio Corrêa e segue líder na Série C

O CSA passou no seu primeiro teste fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde deste sábado (20), o time azulino enfrentou o Sampaio Corrêa em São Luis do Maranhão, fez um primeiro eficiente no qual abriu vantagem, viu o goleiro Mota defender pênalti e venceu o time maranhense por 2 a 0.

Com a vitória o CSA chega aos 6 pontos e lidera o Grupo A da Série C. Na próxima rodada, a equipe alagoana enfrenta o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa. O Sampaio Corrêa está no meio da tabela com 3 pontos e terá pela frente o ASA em Arapiraca.

O JOGO – 1º TEMPO

Bola rolando no Estádio Castelão e as duas equipes se estudavam no começo do jogo e quem tomou a iniciativa de ataque foi o CSA e se deu bem. Aos 2 minutos de jogo, Daniel Costa recebeu de Michel e deu um belo toque por cima do goleiro do Sampaio Corrêa, abrindo o placar com um golaço.

A equipe maruja começou bem o jogo e estava segura em campo, tocando a bola e buscando ataque e ficou muito perto de ampliar o marcador, novamente com Daniel Costa, que recebeu passe de Marcos Antônio e mandou na trave.

O Sampaio Corrêa parecia assustado, pouco criava e para tentar conter o ímpeto do CSA em campo, o time maranhense apertou a marcação e por diversas vezes parou o time alagoano através das faltas.

Sem conseguir criar jogadas, o time da casa resolveu arriscar. Na bola aérea primeiro e depois com Marlon, que ficou de frente para o gol, bateu forte, mas viu o zagueiro Thales se jogar e salvar o que seria o gol de empate.

A bola pune. Se o time da casa não fez, o CSA mostrou ser mais eficiente e marcou o segundo gol na partida. Marcos Antônio tabelou com Michel e bateu no meio do gol, superando o goleiro Alex Alves, aos 28 minutos. CSA 2 a 0.

Na reta final do primeiro tempo, o Sampaio Corrêia parecia ter acordado. Por duas vezes, Uilliam teve chance na bola aérea e em seguida, dentro da área, mas mandou as duas para fora. Final do primeiro tempo em São Luis do Maranhão, Sampaio Corrêa 0 x 2 CSA.

2º – TEMPO

Na volta para o segundo tempo o Sampaio Corrêa estava determinado a mudar o jogo. Em cinco minutos, o time da casa assustou por duas vezes, a primeira com Maracas e a segunda com Diego, com bolas que passaram perto do goleiro Mota.

A pressão da equipe da casa parecia que surtiria efeito. Aos 7 minutos, Hiltinho invadiu e área e foi derrubado por Thales. Pênalti para o Sampaio Corrêa. Esquerdinha foi para a cobrança, mandou no canto direito e Mota fez uma bela defesa e em seguida, defesa e ataque dividiram e a bola seguiu para a linha de fundo. Festa da pequena torcida do CSA no Castelão.

Depois de 20 minutos de muita pressão, o CSA conseguiu resistir a “blitz” do time da casa e passou a administrar o resultado. O técnico Ney da Matta promoveu mudanças que deram um novo gás ao time, principalmente na marcação.

Nos minutos finais de jogo, o CSA estava até melhor em campo. A equipe maruja chegou inclusive, a criar uma grande chance. Rayro invadiu a área em velocidade e bateu forte, parando no goleiro Alex Alves.

Apesar das últimas tentativas do Sampaio, o CSA se garantiu e traz para Maceió 3 pontos importantes para a sequencia da competição nacional.



Fonte: Minuto Esportes