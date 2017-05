Pela Série B, CRB arranca empate da Luverdense na Arena Pantanal

O CRB conseguiu somar um importante ponto no Campeonato Brasileiro da Série B. O time regatiano foi até Cuiabá na tarde deste sábado (20), saiu perdendo mas arrancou o empate da Luverdense, em jogo válido pela segunda rodada da competição nacional.

O resultado coloca o CRB na 5ª posição com 4 pontos ganhos. Na próxima rodada o “Galo” recebe o Santa Cruz no Estádio Rei Pelé. A Luverdense tem apenas 1 ponto, ocupa a 13ª colocação e jogará fora de casa diante do Londrina.

O JOGO

A partida começou movimentada em Cuiabá. Não deu tempo para as duas equipes se estudarem. O Time da casa partiu para cima do CRB e se deu bem, logo aos 4 minutos. O veterano Marcos Aurélio cobrou escanteio na área do “Galo” e Rafael Silva desviou para o fundo das redes.

O CRB estava consciente na partida, mas tinha dificuldades na criação de jogas. Mesmo assim, o CRB seguia subindo ao ataque e por várias vezes, alçou bola na área rival, mas a baixa estatura do ataque não ajudava.

A Luverdense também buscava o ataque e por duas vezes ficou perto de ampliar. Primeiro, Macena mandou para fora e minutos depois, Aderlan recebeu livre e mandou forte, mas na rede pelo lado de fora.

O jogo era muito equilibrado e poderia sair gol para qualquer dos lados. Melhor para o CRB, que buscou o ataque e conseguiu o empate. Edson Ratinho fez belo lançamento e encontrou Mailson, que mesmo desequilibrado, tocou para o fundo do gol. Luverdense e CRB faziam um primeiro tempo movimentado, que terminou empatado em 1 a 1.

Veio o segundo e o ritmo do jogo continuou o mesmo, com os dois times buscando o gol. A primeira chance de perigo na segunda etapa foi da Luverdense, através de Aderlan, que de fora da área arriscou e mandou muito perto do gol de Juliano.

A resposta do CRB veio minutos depois e quase sai o empate. Bola na área para Maxwell, a defesa não corta e o atacante regatiano bate, a bola resvala na defesa rival e atinge a trave antes de sair.

O jogo era movimentado e pegado, com as duas equipes forçando na marcação. A chuva deixou o gramado pesado e os treinadores resolveram mudas algumas mudanças, diminuindo assim o ritmo da partida.

Na reta final do jogo o CRB teve a chance de virar o jogo. Mailson fez boa jogada e passou para Erick Salles, que ficou de frente para o goleiro rival, mas ao tentar tocar, o arqueiro foi mais rápido e tirou com os pés.

Final de jogo em Cuiabá, Luverdense 1 x 1 CRB.



Fonte: Minuto Esporte