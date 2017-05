Ex-reeducando é morto a facadas em Arapiraca

Neste sábado (20), um homem foi morto a facadas dentro da casa da avó no bairro Brasília, em Arapiraca. Segundo informações, a vítima tinha acabado de sair do sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações apuradas, a avó do homem presenciou o crime. Ela afirmou para a PM que seu neto, identificado como Laércio da Silva, 26 anos, foi assassinado por dois homens que chegaram em sua residência, em uma motocicleta, chutaram a porta e golpearam seu neto com facadas no pescoço.

Os assassinos fugiram do local tomando destino ignorado. Laércio da Silva havia sido liberado a pouco tempo do regime fechado do sistema prisional. No momento do crime, ela ainda usava tornozeleira eletrônica.

Militares e Civis acionaram os Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Com Já é Notícia