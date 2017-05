Ordem de serviço para recuperação da AL-225 é assinada pelo governador, em Igreja Nova

O governador Renan Filho e o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, assinaram, na tarde desta segunda-feira (22), no município de Igreja Nova, a ordem de serviço para a recuperação asfáltica de 20 quilômetros da rodovia AL-225, no trecho que vai da AL-110 à BR-101. Os serviços vão beneficiar diretamente os mais de 24 mil moradores e demais usuários da rodovia estadual.

“Essa rodovia estava parecendo, verdadeiramente, uma tábua de pirulitos: toda esburacada, mas esburacada mesmo! Eu considero a pior rodovia de Alagoas no momento, e o povo de Igreja Nova não merece isso. O mandato da prefeita não poderia começar com essa marca”, declarou Renan Filho.

A previsão é de que a estrada seja reconstruída em quatro meses, a depender das condições climáticas, estima o governador.

“Vamos, juntos, acompanhar o andamento dessa obra, que já começou. Em nosso governo, a gente não assina ordem de serviço sem a obra ter iniciado, porque aqui em Alagoas as pessoas não mais acreditavam em ordem de serviço. Os governos anteriores assinavam e as obras não começavam nunca”, recordou Renan Filho.

A prefeita de Igreja Nova, Vera Dantas, citou que o município é o maior produtor de arroz do Estado e que a recuperação da rodovia vai beneficiar o escoamento das mercadorias, impulsionado o desenvolvimento econômico da região do Baixo São Francisco.

“Estou muito feliz com a vinda do governador. Ele me prometeu e está cumprindo. Essa obra é uma coisa muito boa para o município de Igreja Nova e para toda a população. Será de grande valia e interesse para o povo”, afirmou a prefeita, ao se referir à reconstrução da estrada.

Em menos de um ano de execução, o programa Pró-Estrada tem elevado o padrão de qualidade das estradas em mais de 30 municípios de Alagoas.

“Hoje, nós iniciamos os trabalhos do Pró-Estrada em mais um município alagoano. Aqui em Igreja Nova, os serviços são essenciais, porque a situação da estrada não é da melhores. Com o empenho do governador Renan Filho, esse programa, em menos de um ano, já recupera um terço da malha viária alagoana, garantindo maior segurança, mobilidade e desenvolvimento social e econômico”, ressaltou o secretário do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral

A solenidade de assinatura da OS para recuperação da AL-225 foi prestigiada ainda pelo presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), Luiz Dantas; pelo deputado federal Givaldo Carimbão e pelos prefeitos de Porto Real do Colégio, Aldo Popular; de São Braz, Marcos Santos; e de Olho D’Água Grande, José Adelson.

Emater

Durante a solenidade, o governador e o diretor-presidente da Emater, Carlos Dias, fizeram a entrega de duas motocicletas que serão utilizadas nos serviços de assistência técnica. Foram cedidos, ainda, três freezers, 21 pallets e 30 monoblocos, que serão destinados à instalação de uma Central de Comercialização de produtos da agricultura familiar.

Fonte: Agência Alagoas