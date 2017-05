80 estabelecimentos são autuados por furto de energia em operação da Eletrobras

A Eletrobras divulgou na tarde desta terça-feira, 23, o resultado da operação “Satura Gato” realizada durante todo o dia no conjunto Recanto do Mainá, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Ao todo, 180 empresas foram fiscalizadas no local e 80 foram autuados com ligação irregular de energia.

Entre as irregularidades recorrentes as equipes encontraram estabelecimentos sem medidor, com medidor adulterado e com desvio de entrada.

Uma derivação subterrânea de cabos para dois galpões também foi encontrada, fato que surpreendeu os fiscais. Eles retiraram toda a tubulação usando uma retroescavadeira.

Agentes da Polícia Civil, que participaram da ação, apreenderam uma arma de fogo com um cinturão de balas. O dono do material não foi localizado para prestar esclarecimentos.

O conjunto Recanto do Mainá foi escolhido pela fiscalização devido às diversas denúncias sobre o fornecimento de energia na localidade feito a Eletrobras. Além disso, o transformador que atende à região apresentou defeito duas vezes no intervalo de 60 dias, devido à sobrecarga.

A Eletrobras alerta que o furto de energia é crime, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, e prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Quem for pego praticando o ato ilícito será autuado, receberá as faturas da energia desviada, referente ao período em que o furto ocorreu, e poderá responder processo administrativo.

Segundo a assessoria da Eletrobras, Alagoas deixa de receber anualmente R$ 48 milhões em ICMS devido ao furto de energia. No total as perdas podem somar R$ 200 milhões por ano.

As denúncias contra furto de energia podem ser feitas através do telefone 0800 082 0196.

com Assessoria