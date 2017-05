Circuito Penedo de Cinema lança edital para mostras competitivas de filmes

O Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS) lançou, na segunda-feira (22), o edital para inscrições de curtas-metragens nas mostras competitivas do Circuito Penedo de Cinema, que premiará os vencedores em um total de R$ 37 mil. As inscrições começam no dia 26 de maio e seguem até 23 de julho.

Os proponentes, que podem ser diretores e produtores executivos, deverão inscrever filmes de até 25 minutos, produzidos a partir de 2015, em um dos eventos que compõem o Circuito: 10º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo, 7º Festival de Cinema Universitário de Alagoas ou 4ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Festhome ou por formulários digitais, que estarão disponíveis no endereço www.circuitopenedo.com.br, a partir desta sexta-feira (26).

Para o 7º Festival de Cinema Universitário de Alagoas estão aptos filmes dirigidos ou produzidos por estudantes matriculados e egressos, professores e servidores técnico-administrativos de Instituições de Ensino Superior (IES) e Escolas Técnicas de Cinema e Audiovisual.

Para a 4ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental podem ser inscritos filmes que tratem de questões relacionadas ao meio ambiente natural ou antrópico, ou seja, aquele modificado pela ação humana.

Evento já tem data marcada

O Circuito Penedo de Cinema fará parte das comemorações dos 200 anos de emancipação política de Alagoas e ocorrerá de 7 a 11 de novembro. O evento é uma realização do IECPS, Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult) e Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).

