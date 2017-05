Inscrições para mediador e facilitador em várias áreas de ensino são prorrogadas

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que foram prorrogadas até o dia 31 de maio as inscrições para mediador de aprendizagem e facilitador nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física nas 168 escolas da rede integradas ao Programa Novo Mais Educação/Lap (Laboratórios de Aprendizagem) em todo o estado.

As inscrições devem ser feitas diretamente nas respectivas unidades e a relação com todas as escolas participantes do programa está disponível no endereço https://goo.gl/06vn1z.

Os interessados precisam apresentar documentos pessoais e comprovação da formação, diploma para graduados e declaração da instituição de ensino confirmando matrícula nas respectivas áreas para graduandos.

De acordo com a coordenadora estadual do programa, Betânia Moraes, o período de atuação é de oito meses, podendo ser renovado por igual período. O ressarcimento acontece de acordo com o número de turmas, com limite de 10 por pessoa.

“O foco desta seleção são​ os​ graduados e, principalmente,​os​ graduandos de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física. Eles atuarão no contraturno ou no turno regular com atividades de laboratórios de aprendizagens”, explica Betânia.

Fonte: Agência Alagoas