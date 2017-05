Cinco suspeitos de crimes morrem em confrontos com policiais no interior de AL

Cinco suspeitos de crimes foram mortos em confrontos com a polícia nesta terça-feira, 23, no interior do Estado. Em Arapiraca, a 120 quilômetros da capital, Carlos Antonio Dantas da Silva, 17, e José Alan Firmino Alves, 22, morreram após trocar tiros com policiais militares na localidade conhecida como Lixão Mangabeiras, no município.

A dupla possui extensa ficha criminal que inclui acusações arrombamento, roubo a banco, furto qualificado, receptação, rouba a transeunte, entre outros crimes. A dupla passou o dia cometendo uma série de assaltos, roubado uma motocicleta em Arapiraca e um veículo Fiat Uno em Limoeiro de Anadia.

Durante a perseguição, a dupla atirou contra os policiais e foi ferida, sendo encaminhada à Unidade de Emergência do Agreste, onde entraram em óbito.

Em Taquarana, Marcos Antônio Pereira, conhecido como Tony, irmão de Carlinhos Arapiraca, e acusado de participação em vários assaltos, morreu após efetuar disparos contra as viaturas. Com o suspeito, a polícia afirma ter recuperado uma pistola calibre 380 que ele teria usado para atirar contra os policiais.

O terceiro confronto ocorreu em Tanque D’arca, quando dois suspeitos foram mortos em confronto com policiais. O bando, formado por três homens e uma mulher, seriam do Benedito Bentes, em Maceió, e iriam assaltar um comerciante sertanejo. O bando, no entanto, não contava a interceptação das forças de segurança.

Rodrigo Vilela Santos Silva, 21, e John Emerson Bezerra, 24, morreram no confronto. Vagner de Souza Silva, 25, e Juraci Ingrid Vieira Lima, 21, foram presos e autuados por tentativa de homicídio. A ação foi da Deic, com apoio da Polícia Militar. O bando teria envolvimento ainda com uma facção criminosa do sudeste do país.

Fonte: AL24horas