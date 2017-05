TJ/AL deve realizar concurso para novos servidores ainda este ano

A Comissão do concurso de servidores para o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) discutiu demandas relacionadas ao termo de referência para contratação da instituição que ficará responsável pela realização do certame. A reunião aconteceu na tarde de terça-feira (23), na sala da Direção-Geral do TJ/AL.

O desembargador Alcides Gusmão da Silva, presidente da comissão que organiza o procedimento de seleção, afirmou que o concurso deverá ser aberto ainda em 2017. “Os trabalhos estão dentro da programação prevista pela comissão, aguardando ainda a sanção do projeto. Nossa intenção é que até o final do ano o concurso seja realizado”.

O desembargador explicou que empresas com atuação na área serão procuradas, para que após uma análise da comissão, seja escolhida aquela que apresentar melhor desempenho conforme as exigências do TJ/AL.

“Nós fazemos o termo de referência de contratação, como uma espécie de condição prévia de contrato. Também estabelecemos as condições que entendemos necessárias para a contratação daquela empresa e a contrapartida que ela vai nos oferecer em prestação de serviços, que envolve conteúdo programático dos cargos oferecidos, taxa de inscrição, locais de realização do concurso, entre outras situações”.

O desembargador adiantou ainda que a comissão aguarda a sanção do projeto de cargos e salários, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Alagoas. Até a próxima reunião, que acontecerá em junho, deve ser estabelecido comunicação com as empresas responsáveis por realizar concursos para a efetivação do contrato.

Estiveram presentes também na reunião o diretor-geral, Alexandre Sodré e o diretor de Gestão de Pessoas, Klístenes Silva Lessa. Representando o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Alagoas (Serjal), participaram a presidente Raquel Faião e Sandra Oliveira; pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça (Sindojus), esteve presente o presidente Cícero Filho.

Fonte: Dicom / TJ-AL