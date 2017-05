Capitania dos Portos emite alerta de ressaca em todo o litoral alagoano

A Capitania dos Portos em Alagoas emitiu um alerta orientando os condutores e proprietários de embarcações sobre segurança em alto mar devido à ocorrência de ressaca no trecho entre as cidades de Ilhéus (BA) e Recife (PE). O comunicado é válido até a 0h do próximo sábado (27)

De acordo com a nota encaminhada pelo setor de Relações Públicas, a Capitania recebeu um informe meteorológico do Centro de Hidrografia da Marinha, alertando para ocorrência de ressaca entre as cidades de Ilhéus (BA) e Recife (PE), com ondas de até 2,5 metros de altura.

Com isso, a Capitania recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

Ainda de acordo com o setor de Relações Públicas, há uma previsão de que as condições climáticas melhorem a partir das primeiras horas do dia 27.

Rios

As coordenações da Defesa Civil municipal e estadual informaram que estão em constante monitoramento acerca dos níveis dos rios Jacarecica, em Maceió, e nas cidades de União dos Palmares, Branquinha, Jacuípe e Capela.

Segundo Dinário Lemos, coordenador da Defesa Civil de Maceió, o nível do Rio Jacarecica já baixou, mas que as equipes seguem em monitoramento. Assim como as áreas de risco da capital, como encostas, pontos de alagamento e avaliando a situação das árvores centenárias.

O major Moisés, do Corpo de Bombeiros, coordenador da Defesa Civil Estadual, informou que apesar da elevação nos níveis dos rios em União dos Palmares, Branquinha e Capela, não há risco de transbordamento.

Sobre o Rio Jacuípe, em Jacuípe, o major informou que o nível já baixou, mas que as equipes seguem em alerta. Famílias que moravam em áreas de risco foram retiradas do local.

Fonte: Gazetaweb