Chuvas provocam queda parcial de ponte e geram transtornos em todo Estado

Devido às chuvas que atingem todo o Estado, nesta sexta-feira, 26, parte da cabeceira de uma ponte localizada em São Luiz do Quitunde, no Litoral Norte, cedeu, preocupando motoristas que trafegam na região. O major Moisés, da Defesa Civil Estadual, confirmou a queda parcial e afirmou que o órgão segue em alerta em relação aos municípios do Litoral Norte e, principalmente, a capital alagoana.

O major ainda desmentiu a suposta queda de uma ponte em Matriz do Camaragibe, como foi divulgado mais cedo em alguns grupos nas redes sociais.

As regiões da Zona da Mata e do litoral, seguem monitoradas pela Defesa Civil. Com níveis elevados, rios e lagoas, como o Jacuípe, São Miguel e Mundaú, também estão sob monitoramento.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), as chuvas prosseguem em todo o Estado durante o fim de semana, com a mesma intensidade, podendo provocar alagamentos, erosões e deslizamentos.

Na capital, as chuvas deixaram inúmeras ruas alagadas, inclusive em grandes avenidas, como a Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro. Na Rua Pedro Monteiro, no Centro, o as águas chegaram a invadir alguns estabelecimentos comerciais.

