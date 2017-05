Homem tenta agredir juíza durante audiência no Fórum

Um homem cuja identidade não foi revelada tentou agredir, na tarde desta quinta-feira, 25, a juíza Nirvana Coêlho de Mello, durante uma audiência, no Fórum da Capital, no Barro Duro.

O fato aconteceu na 27ª Vara da Família. Segundo informações da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), o homem teria se descontrolado, após a magistrada decidir que ele só poderia ter contato com as filhas depois que fizesse um exame psiquiátrico.

Nesse momento, o homem teria tentado agredir a juíza. Ele chegou a arremessar uma cadeira e um recipiente de vidro, que não chegaram atingir Nirvana de Mello.

O homem foi detido e ficou custodiado no Fórum, Até o fechamento dessa matéria, a juíza aguardava a presença de um delegado parta prestar queixa contra o homem.

A Associação Alagoana de Magistrados (Almagis) emitiu nota de repúdio sobre o ocorrido. Leia abaixo a íntegra:

Nota de repúdio

A Associação Alagoana de Magistrados (Almagis) vem a público manifestar profundo repúdio à tentativa de agressão sofrida pela juíza Nirvana Coelho de Mello, da 27ª Vara Cível da Capital – Família, durante audiência, na tarde desta quinta-feira (25), no Fórum da Capital. Após decisão da magistrada, uma das partes, não satisfeita, tentou agredi-la, quebrando móveis e equipamentos da sala de audiência, sendo contida pelo seu advogado.

É inadmissível que um juiz, no exercício de sua função, passe por uma situação como essa. A Almagis se solidariza com a juíza, destacando que irá prestar todo o apoio e tomar as medidas necessárias com relação ao fato, a fim de garantir a defesa da integridade física e das prerrogativas da magistrada.

A entidade de classe reitera a extrema preocupação com o episódio ocorrido e condena quaisquer ações de violência física e moral que possam atentar contra magistrados no exercício de suas funções, colocando em risco o Estado Democrático de Direito.

Fonte: TNH1