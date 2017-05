Programa Escola 10 tem o reconhecimento de educadores

O Programa Escola 10, ação do Governo de Alagoas que promove a integração entre Estado e Municípios na busca por melhorias no aprendizado da rede pública alagoana, recebe elogios também de educadores de fora do Estado.

Em palestra na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Convenções, a presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, elogiou a iniciativa e afirmou que a união de esforços é essencial para promover melhorias nos índices educacionais do Estado.

“A gente tem que entender a Educação como uma partida de futebol, onde o primeiro tempo é composto por estudantes dos municípios, e o segundo, por alunos da rede estadual. Não adianta você acabar o primeiro tempo perdendo de 6 a 0 e querer mudar a situação no final”, explicou.

Priscila foi uma das palestrantes do Seminário do Programa Escola 10, que, nesta sexta-feira, reuniu secretários municipais de Educação e os articuladores de ensino das secretárias municipais para a socialização de experiências e discussão de diversas temáticas.

Compromisso – Presente na abertura do evento, o secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, destacou o comprometimento de todos os envolvidos na execução do programa.

“Por onde eu passo, eu percebo que o servidor está engajado para transformar a educação do Estado de Alagoas. Educação não é um trabalho que se faz sozinho, é um mutirão e, por isso, é importante que haja esta união entre as redes, que beneficiará, principalmente, os nossos alunos”, afirma Barbosa.

Participaram ainda do evento o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Marcelo Beltrão, o secretário de Estado da Comunicação, Ênio Lins e o presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Eliel Carvalho.

Programação – O período da manhã contou ainda com exposição da analista de resultados do Centro de Políticas Públicas para Avaliação de Resultados (CAED) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Waldirene Maria Barbosa, com o tema “gestão para resultados de aprendizagem”.

As atividades tiveram continuidade no período vespertino com apresentação da secretária executiva da Educação, Laura Souza, acerca da Semana Estadual de Educação de Alagoas (Semeal) e o lançamento do Portal Escola 10.

Na ocasião, os presentes também assistiram exposições sobre “o regime de colaboração e os novos desafios dos gestores municipais”, com Carlos Eduardo Sanches, consultor da Conviva e ex- presidente nacional da Undime e participaram de um debate sobre o tema “Educação e Território” com o superintendente de Políticas Educacionais da Seduc, Ricardo Lisboa, e professor Ciro Bezerra, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

