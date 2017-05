Declaração da primeira etapa do Censo Escolar 2017 tem início em 31 de maio

As escolas das redes pública e privada podem declarar o Censo Escolar 2017 a partir do dia 31 de maio. Neste primeiro momento, que prossegue até o dia 31 de julho, será necessário informar, dentre outros dados, a quantidade de alunos matriculados na instituição de ensino. Para realizar a declaração, basta acessar o link: http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/

De acordo com o coordenador estadual do Educacenso, Ademir Oliveira, a declaração é de extrema importância, pois, a partir dos dados, as unidades podem realizar o planejamento e execução de políticas públicas.

“Todos os dados em âmbito nacional são gerados pelo Educacenso, a exemplo do Enem, Prova Brasil, Prova Alagoas e, no caso das escolas públicas, o Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação], que faz o repasse de acordo com a quantidade de alunos matriculados”, explica Oliveira.

O coordenador ressalta que as escolas estaduais inserem os dados a partir do Sistema de Gestão de Alagoas (Sageal) e as informações são migradas para o Educacenso.

Fonte: Agência Alagoas