Em Alagoas, Temer diz que será liberado recursos para Estado e lamenta mortes

O presidente Michel Temer (PMDB) desembarcou no aeroporto Zumbi dos Palmares, no município de Rio Largo, por volta das 18h deste domingo (28) para averiguar a situação catastrófica que o Estado de Alagoas se encontra. Do aeroporto, Temer seguiu para o Quartel do Exército Brasileiro para uma reunião rápida com o governador Renan Filho, ministros e prefeito Rui Palmeira e logo após, concedeu uma coletiva para imprensa, onde lamentou a morte de quatro pessoas devido ao deslizamento em Maceió e falou sobre os recursos.

Em um discurso rápido de um minuto e quarenta segundos, Temer disse que os recursos serão liberados, entretanto, é preciso analisar os danos causados e por este motivo, não revelou o valor.

Temer também informou que veio à Alagoas com vários ministros, inclusive o Ministro de Integração Nacional, com a intenção de conversar com gestores para discutir ajuda para os municípios afetados pelas chuvas e “reconstruir o que foi destruído”.

“Trouxe comigo o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, senadores e o deputado Rodrigo Maia para que busquemos soluções. Já têm pessoas do ministério colaborando aqui em Maceió”.

“Dois fatores se apresentaram, precisamos cumprir emergência, recuperar logo os danos causados pelas chuvas e mais adiante, obras indispensáveis que sejam preventivas, ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamentos e outros eventos”, finalizou.

Fonte: CadaMinuto