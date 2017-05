Marechal Deodoro já tem mais de cinco mil desabrigados pelas chuvas

O número de desabrigados e desalojados pelas chuvas em Marechal Deodoro subiu para cinco mil, segundo levantamento da prefeitura. A cidade é, junto com Pilar, uma das mais atingidas pela cheia das lagoas e rios. Só no Centro Histórico a estimativa é que a Lagoa Manguaba tenha subido 2,59 metros.

Quase todo o município registrou alagamentos. Além do Centro Histórico, também foram afetados os bairros Taperaguá, Barro Vermelho, parte do Centro, toda a orla lagunar e Poeira, local conhecido como Beco da Anastácia. Em alguns pontos, a água chegou a 1,5 metros

Estão inundadas ainda as comunidades de Cabreiras, Beco da Palha, Santa Rita, Massagueira, Riacho Velho e a Vila de Pescadores da Praia do Francês. Somente o Povoado da Barra Nova não registou alagamentos – ele apresentou apenas um aumento do nível da lagoa durante a ressaca no mar, mas já normalizado.

Na manhã deste domingo (28), as famílias beneficiadas pelo Residencial Maria Gislene Mateus receberam as chaves das casas e realizam as mudanças. O conjunto possui 750 casas e já estava pronto para entrega, esperando apenas a resolução de burocracias do Banco do Brasil junto à construtora.

Parte dos desabrigados já deixou os abrigos. Ao todo, a prefeitura disponibilizou nove deles para receber as famílias, entre escolas, ginásios, o Pátio da Feira e creches. A administração municipal vem fornecendo alimentação e assistência médica, além de distribuir colchões, roupas e agasalhos que estão sendo doados pela população.

Ainda devido às chuvas e às condições de algumas escolas, o Conselho Municipal de Educação deliberou, em assembleia realizada na última sexta-feira (26), pela antecipação do recesso escolar. Além disso, as escolas municipais que estão em melhor situação estão sendo disponibilizadas para abrigar as famílias.

