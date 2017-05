Parte do forro no teto de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na Avenida Rio Branco, na cidade de Arapiraca, no agreste alagoano, veio ao chão neste domingo, 28.

As informações que uma parte do teto no hall da agência veio ao chão provavelmente por uma infiltração no imóvel e assim teria provocado os danos.

Além da péssima estrutura física, clientes também relatam que vários terminais eletrônicos estão sem dinheiro .

Fonte: AL24horas