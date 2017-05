Aprovados no PSS da Saúde em Penedo são convocados

O Secretário Municipal de Saúde de Penedo, Pedro Hermann Madeiro, no desempenho de suas atribuições e em conformidade com o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, Edital n°. 01/2017 e do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, de 26 de maio de 2017, ambos publicados no Diário Oficial de Penedo, resolve convocar os candidatos abaixo relacionados, obedecendo a ordem classificatória, geral e com deficiência, os quais deverão comparecer no local e datas abaixo indicado, para apresentação da documentação necessária para a contratação temporária, conforme item 9 do Edital e os documentos abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

a) 01 (uma) foto 3×4; b) 02 Cópias da Carteira de Identidade; c) 02 Cópias do C.P.F; d) 02 Cópias o Título de Eleitor; e) Certidão de Quitação Eleitoral emitido pela internet; f) 02 Cópias de Certificado de Reservista, para o sexo masculino; g) 02 Cópias da Carteira de Trabalho; h) 02 Cópias do Cartão PIS/PASEP (não possuindo, anotar o número de identificação); i) 02 Cópias do Comprovante de Escolaridade; j) 02 Cópias do Registro no Conselho Regional de acordo com a categoria; k) 02 Cópias do Comprovante de Residência recente; l) 02 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; m) 02 Cópias da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; n) 02 Cópias do Cartão de vacinação dos filhos menores de 5 anos; o) Declaração de não acúmulo de cargo; p) Abertura de conta corrente junto à Caixa econômica (02 cópias do cartão) q) Curriculum Vitae

Alertamos que a não apresentação da documentação implica na desclassificação do candidato.

Data da Entrega dos documentos: 30 e 31/05, 01, 02, 05, 06 e 07/06/2017.

Local: Centro de Saúde III (antigo SESP), localizado na Praça Clementino do Monte s/n – Centro Histórico – Penedo/AL.

Horário: 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h

AGENTE DE PORTARIA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Maycol Bastos dos Santos 2º Edmilson Rodrigues Campos 3º Lucas dos Santos 4º Adelmo Tenório dos Santos 5º Tiago Dantas Ferreira 6º Thiago Fidelis Alves

AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Maria José Nascimento 2º Marcia Maria Silva 3º Rute Santos de Araujo Silva 4º Jaqueline de Oliveira Ramos

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL CLASSIFICAÇÃO NOME 1º José Alexsandro Araújo Santos 2º Maria Gloria Santos Barbosa 3º Maria Valdinéia Silva Santos 4º Juliete de Oliveira Santos 5º Ana Paula Rocha Toledo dos Santos 6º Aline Justino da Silva

BIÓLOGO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Erlon Oliveira dos Santos

BIOMÉDICO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Sylmara Lisboa Pereira

ENFERMEIRO / VAGA – DEFICIENTE CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Neide Pessoa Moreira Lopes

ENFERMEIRO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Isabel Maria dos Santos Leite 2º Juliana Ferreira Porto 3º Ihara Eugênia Feitosa Barros Matias 4º Adjardson dos Santos Vasconcelos 5º Tatiana Leite Carôzo Batista

ENFERMEIRO PLANTONISTA / VAGA-DEFICIENTE CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Tamara Vitória da Silva

ENFERMEIRO PLANTONISTA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Anna Carolina Miranda de Araújo Fausto 2º Lívia Carla Amorim Oliveira 3º Ana Maria Guimarães Minas Lopes 4º Danilo Benedicto 5º Maria Valdinete da Silva 6º Soraya Emanuele Costa Souza 7º Camylla Ataíde Rezende de Gouveia

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Ângelo Barros Mendes 2º Gisela Nunes Costa Machado 3º Ediney Souza Barreto

FISIOTERAPEUTA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Safira Mayara da Silva

MÉDICO ANGIOLOGISTA/CIRURGIÃO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Josué Dantas de Medeiros

MÉDICO GENERALISTA – 40H CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Solange Beltrão Souza 2º Edna Figueiredo Rego 3º Aida Trujillo Alarcon 4º Edna Elizabeth Ramon Garcia 5º Saul Vicente Gabriel Guzman Rojas

MÉDICO PLANTONISTA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Solange Beltrão Souza 2º Karina Cavalcante da Silva 3º Andreia Nascimento de Brito 4º Roberto Liberato dos Santos 5º Adolfo Celso Pereira Rocha 6º Karl do Rego Lima 7º Luiz da Silveira Freitas

MÉDICO PSIQUIATRA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Maria Paula Lima de Vilhena 2º Jimycarlisson dos Santos Ramos

ODONTÓLOGO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Edilaine Soares dos Santos 2º Vitor Mateus Tenório de Gouveia 3º Josefa Carla Moura de Lima 4º Meireane Firmino Pereira 5º Rômulo de Almeida Rocha

ODONTÓLOGO BUCOMAXILOFACIAL CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Raphael Teixeira Moreira 2º Vitor Mateus Tenório de Gouveia

PSICÓLOGO CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Edmanio Soares dos Santos

TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Patrícia Minas Ferreira 2º Maria José de Melo Feliz 3º Adeilsa Ferreira da Silva 4º Ane Rusi da Silva Santos 5º Luciana Matias 6º Ana Lúcia Poderoso Dantas 7º Eline dos Santos 8º Priscila Barros da Silva 9º Marcos Antônio Santos Silva

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Leilâne Lima dos Santos 2º Alexsandro Moura 3º Diego dos Santos 4º Maria Luiza dos Santos 5º Juliana Cristina Araújo Freire Vasconcelos 6º Hilda Maria Castro Ventura 7º Valmir Teixeira dos Santos 8º Andréa Patrícia Cordeiro de Medeiros 9º Rosimeire dos Santos 10º Emanuela Pereira Salgado

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Claudevan Floriano da Silva

TÉCNICO EM RADIOLOGIA CLASSIFICAÇÃO NOME 1º Márcia Fernandes Baptista Novari 2º Flávia Cardoso Paes Alves 3º José Marcos Costa Silva 4º José Soares da Silva Filho 5º Emanuel Alexandre da Silva

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.

Penedo, 29 de maio de 2017.

Pedro Hermann Madeiro

Secretário Municipal de Saúde