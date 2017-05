CRB anuncia volta de Zé Carlos

Nesta segunda-feira, 29, no segundo piso do Shopping Maceió, durante a inauguração do novo estante do Galo foi o palco da apresentação de um sonho antigo da torcida: a volta do atacante Zé Carlos.

Não foram poucas as emoções dos torcedores que compareceram ao Estande do Galo A volta de ídolo da torcida, acompanhado da oportunidade de ver de perto a taça do Tricampeonato Alagoano em um novo espaço voltado para os regatianos se cadastrarem no programa de sócio-torcedor.

Segundo o presidente Marcos Barbosa, hoje é um daqueles dias que refletem bem o grande momento que o clube vive e com muito orgulho entrega três presentes para a torcida.

“Nada melhor do que começar mais uma semana em tão alto astral. Começamos bem o Brasileiro e vamos ficar mais fortes com a chegada de jogadores do nível do Zé Carlos. A taça do TRI está aqui para a família alvirrubra ver de perto e registrar uma foto com essa maravilha. E se não fosse pouco, nosso Estande foi reinaugurado e tenho certeza que será um dos pontos mais procurados pela torcida para aderir ao nosso programa de sócio”, disse ele.

Dos muitos momentos especiais vividos nesta segunda, a volta de Zé Carlos ao clube foi o mais marcante. Artilheiro do time nas duas ultimas edições da Série B, o “Zé dos Gols” retorna para continuar uma história de amor que tem na conquista de uma vaga para a Série A o final feliz mais esperado.

Emocionado, Zé Carlos revelou que não se via em nenhum outro clube no Brasil que não fosse o CRB. Ele enalteceu o atual elenco do Galo e afirmou que está motivado como nunca para começar a treinar e reencontrar com a nação regatiana. “Estou muito feliz em poder realizar o meu sonho, que era voltar a vestir a camisa do clube que tanto amo. O presidente Marcos Barbosa montou um elenco fantástico, com uma base que já conheço bem e mal posso esperar para estar com eles novamente. Não existir nada melhor do que vestir o manto regatiano”, afirmou.

Taça do TRI

Um dos maiores símbolos do atual momento do Galo é a taça do Tricampeonato Alagoano. Ela vai ficar exposta no novo Estande do Galo para a torcida poder ver de perto uma das maiores conquistas do CRB.

Para o torcedor Roberto Santos, foi emocionante poder ver de perto a taça do TRI. “Muito linda a taça do Tricampeonato e a foto que fiz hoje irei guardar par ao resto da minha vida. Agradeço a diretoria do Galo por nos proporcionar um momento tão maravilhoso, que foi culminado hoje com a volta do Zé Carlos”, disse ele.

O novo Estande do Galo foi reformulado, ficou mais bonito e funcional para atender o torcedor regatiano. Na avaliação do Gestor de Marketing do CRB, Thales Henrique, será um reforço importante para a aquisição de novos sócios para o clube.

“O clube vive um grande momento e estamos confiantes em um grande crescimento do nosso quadro de sócios-torcedores. A volta do Estante do Galo é um reforço importante e oferece para a torcida mais um grande opção para se associar e fazer parte deste momento de transformação do CRB”, afirmou.

