Dois motoristas ficam presos às ferragens em colisão em Messias

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas após uma colisão entre dois caminhões e um veículo de passeio. O acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 30, na BR 101 norte, na cidade de Flexeiras, na região da zona da mata alagoana.

De acordo com a assessoria do CBM, as vítimas que não foram identificadas estavam, ambas, em caminhões que transportavam pedra e outro botijões com gás de cozinha. Não foi repassada a informação da trajetória dos veículos.

A assessoria do CBM não soube informar sobre o estado de saúde dos ocupantes de um veículo sedan prata que também teria se envolvido no acidente.

As informações dão conta ainda que foram deslocadas, para o atendimento à ocorrência, duas viaturas do CBM, uma Auto Bomba e Salvamento, e, uma Auto Bomba Tanque.

As vítimas foram socorridas e, devido a gravidade dos ferimentos, encaminhadas para o Hospital Geral do Estado, em Maceió, pela aeronave Arcanjo e a outra por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Fonte: Al24horas