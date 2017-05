Eletrobras monitora situação de municípios atingidos pelas chuvas

A Eletrobras Distribuição Alagoas continua monitorando as áreas alagadas dos municípios de Pilar, São Miguel dos Campos e Marechal Deodoro, incluindo os povoados de Massagueira, Ilha de Santa Rita e Barra Nova. À medida que a situação está sendo controlada, algumas áreas já têm o fornecimento restabelecido. As regiões tiveram desligamentos preventivos de energia devido às fortes chuvas do último final de semana, garantindo assim a segurança da população.

Em Marechal Deodoro, por causa do número elevado de desalojados, a prefeitura antecipou a entrega do residencial Maria Gislene Matheus. Técnicos da Eletrobras estão trabalhando junto ao município para realizar o cadastro e as ligações das 750 casas.

Os postos de atendimento da Distribuidora em Atalaia, Pilar, Marechal Deodoro e Rio Largo foram atingidos por inundações que danificaram instalações e equipamentos e, por isso, estão com seus serviços temporariamente suspensos.

SEGURANÇA

Registros de interrupções no fornecimento de energia ou de situações de perigo devem ser imediatamente comunicados pelo telefone 0800 082 0196. A Eletrobras orienta que a população não faça intervenções de qualquer natureza no sistema da rede elétrica, mantendo distâncias de cabos no chão, se possível isolando a área, e aguardando a chegada dos técnicos da Distribuidora.

Nos casos de edificações inundadas, o cliente deve desligar o disjuntor geral e evacuar a área. Ao retornar para as áreas afetadas, após o nível da água baixar, é necessário assegurar que as instalações elétricas e os eletrodomésticos estão devidamente secos e intactos. Quaisquer resquícios de água, danos ou de resíduos nas instalações ou nos equipamentos devem ser submetidos a um técnico competente antes da energização. O cliente deve verificar ainda se os aterramentos das instalações estão instalados adequadamente, antes de ligar a energia dos ambientes.

Fonte: Ascom/Eletrobras