SINDSPEM promove a 2ª edição do Sindsforró

A segunda edição do Sindsforró abre os festejos juninos em Penedo neste final de semana, sensacional arrasta-pé organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM. A festa animada pelas bandas Ases do Forró e Forró Arriégua acontece na noite de sábado, 03, no Clube da Paisa.

Valorizando o trabalhador efetivo da Prefeitura de Penedo, a diretoria responsável por criar o evento mantém a proposta de priroizar o momento de lazer para o funcionalismo municipal. “Servidor afiliado ao SINDSPEM não paga entrada no Sindsforró, basta que ele apresente a carteirinha do sindicato e documento oficial com foto no clube. Além disso, o afiliado também tem direito a dois acompanhantes, desde que estejam junto do servidor sindicalizado no momento do acesso ao Sindsforró”, explica Ana Flávia Teixeira, Presidente do SINDSPEM.

Para quem não é funcionário da prefeitura ou é servidor municipal, mas não está filiado ao SINDSPEM, a entrada custa dez reais. A diretoria do sindicato informa ainda que não há venda de mesas e que o evento já tem autorização do 6º Grupamento de Bombeiro Militar para ser realizado, com projeto de segurança devidamente aprovado.

“Por falar em segurança, nós contratamos empresa de Penedo para garantir a realização da festa de forma tranquila, com muita alegria, em clima de confraternização, a exemplo do que ocorreu ni ano passado. Também teremos barracas com comidas típicas, espetinho, bebidas, salgados e uma cervejinha com preço acessível”, acrescenta a Presidente do SINDSPEM.

Além de priorizar o servidor municipal, o SINDSPEM também incentiva a cultura penedense, abrindo espaço para artistas da terra. “Inclusive o pessoal do Arriégua pretende gravar um DVD da sua apresentação no Sindsforró, mais um motivo para que todos venham caracterizados com roupas típicas de festa junina, vamos fazer de novo o melhor arraial de Penedo”, afirma Ana Flávia Teixeira, agradecendo o apoio dos parceiros que colaboram com a realização do evento que começa às 20 horas de sábado, 03 de junho.

por Assessoria