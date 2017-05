Três homens são presos acusados de tentar assaltar correspondente bancário no Sertão

Três homens foram presos na tarde desta segunda-feira, 29, acusados de tentar assaltar um correspondente bancário do banco Bradesco, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, no Centro do município de Delmiro Gouveia, Sertão Alagoano.

Dois dos suspeitos, identificados como Josemar Ferreira da Silva, 19 anos, e Willames Gomes Ferreira, 21 anos, conhecido como “ Miserê”, foram detidos após denúncia de populares, em uma casa próximo ao local do crime.

Com os acusados, os policiais apreenderam um revolver calibre 32, com quatro munições intactas, e uma motocicleta CG-150 Fan, de cor preta e placa: OVA-2006, usada na ação e que , segundo a PM, teria sido roubada na noite deste domingo, 28, no Distrito de Barragem Leste, no referido município.

No momento da prisão, a dupla ainda tentou fugir pelo telhado, mas foi detida e presa pelos militares.

Um terceiro suspeito de participação na tentativa de assalto, identificado como Pedro Henrique Malta Bezerra, foi preso no fim da tarde desta segunda. Ele negou a participação, alegando que estava trabalhando no momento do crime, mas Josemar Ferreira confessou o crime e a participação de Pedro Henrique.

Os três acusados foram autuados em flagrante e levados para a Delegacia Regional de Polícia (1ª DPR) onde estão presos à disposição da justiça.

A polícia irá investigar o caso.

O assalto:

De acordo com a PM, na manhã desta segunda-feira, 29, a dupla, Josemar Ferreira e Wilames Gomes Ferreira, chegou à correspondente bancária em uma motocicleta e anunciou o assalto. O proprietário do estabelecimento reagiu e utilizou uma arma de choque contra um dos criminosos, que fugiu, com o comparsa, logo após receber a descarga elétrica.

Segundo o suspeito Josemar Ferreira, o terceiro suspeito Pedro Henrique Malta Bezerra, é seu amigo e teria dado cobertura e apoio a ação criminosa da dupla.

Fonte: CadaMinuto