Codevasf investe em infraestrutura urbana e mecanização rural no município de São Sebastião

Cerca de 35 mil moradores de São Sebastião, no agreste de Alagoas, passaram a usufruir nesta semana de mais qualidade de vida a partir de um investimento de meio milhão de reais da Codevasf na pavimentação em paralelepípedo de 6,3 mil metros quadrados de vias do município. A ação foi realizada com recursos do orçamento geral da União, destinados à Companhia por emenda parlamentar. A entrega da infraestrutura urbana ocorre na semana em que São Sebastião celebra seu aniversário de emancipação política – comemorado nesta quinta, dia 31.

Os investimentos em infraestrutura urbana beneficiaram as ruas Leobino José do Nascimento, com 3,1 mil metros quadrados de pavimentação; a avenida Carlos Valê Ferro, com 2,0 mil metros quadrados; e a Travessa 15 de novembro, com 1,2 mil metros quadrados. A agente de saúde Islane Karina trabalha no entorno da rua Leobino José do Nascimento. Para ela, como profissional de saúde da família, a nova infraestrutura trará resultados positivos para a saúde da população.

“Quando chovia, aqui tinha somente lama. Esse calçamento veio para ajudar mesmo a gente. As poças de água que se acumulavam na rua eram foco do mosquito da dengue”, relata. “Agora com o calçamento não haverá mais acúmulo de água nas ruas”, acrescenta.

As dificuldades enfrentadas pelos moradores da rua Leobino José do Nascimento ficaram no passado, na avaliação do morador Severiano dos Santos. “Aqui era uma lama que não permitia nem pintar o muro das casas. Moro aqui há cinco anos e era uma sujeira grande. Para andar aqui era um trabalho por conta da lama. No verão, era uma poeira grande também, que não se podia limpar a casa, mas agora ficou bom”, lembra.

O mecânico Fábio dos Santos possui uma pequena oficina na Travessa 15 de Novembro. Ele oferece conserto e manutenção de motos, um meio de transporte bastante utilizado em São Sebastião e região. Segundo ele, as reclamações dos clientes irão desaparecer com a nova infraestrutura urbana da Travessa. “Essa pavimentação melhorou bastante aqui. Antes tinha muita lama e a água da chuva descia para a casa do povo. Os clientes reclamavam da lama. Diziam que se não calçasse, o acesso ficava ruim para eles. Agora todo mundo fala que a rua está muito boa”, diz.

Durante a solenidade de inauguração da pavimentação em São Sebastião, ocorrida nesta semana, a Codevasf também realizou o repasse de um trator agrícola equipado com grade aradora. Para isso foram investidos mais de R$ 92 mil.

Segundo o prefeito de São Sebastião, José Pacheco Filho, os equipamentos devem modernizar a agricultura familiar ao mecanizar o trabalho dos agricultores, e deverá beneficiar no desempenho das culturas produzidas no município. “Para a gente dessa região, hoje é um dia muito importante. Para os agricultores, está sendo disponibilizado um trator com uma grade aradora para que seja feita a preparação das áreas para o plantio das culturas características de nossa região, em especial o feijão e o milho. Agora é fazer um bom uso desses equipamentos”, destacou na ocasião.

A solenidade de inauguração da nova infraestrutura urbana de São Sebastião contou com a participação do superintendente regional da Codevasf em Alagoas, Antônio Nélson de Azevedo, que representou a empresa. Também estiveram presentes parlamentares, secretários municipais, agricultores e a população de São Sebastião.

