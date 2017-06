Mulheres são presas em flagrante após furtar supermercados em Marechal Deodoro

Duas mulheres e uma adolescente foram detidas, na tarde desta quinta-feira, 1º de junho, por uma equipe do Batalhão Rodoviário (BPRV) do Trevo do Polo, momentos após terem furtado dois supermercados, no Centro de Marechal Deodoro.

Os policiais receberam uma denúncia dando conta dos furtos e a descrição do veículo no qual as três seguiam em direção a Maceió: um Celta, de cor preta. Ao realizar a abordagem a guarnição encontrou diversas bolsas com os produtos subtraídos: produtos alimentícios, sandálias, além de produtos de higiene pessoal.

As três foram encaminhadas à Delegacia de Marechal Deodoro, onde será lavrado o flagrante. A Polícia confirmou que uma das mulheres possui várias passagens pela Polícia pelo crime de furto.

Fonte: AL24horas